Трампу стає “трохи нудно” через війну в Ірані: у Білому домі зростає напруга

16:23 27.03.2026 Пт
Старші радники Трампа розповіли, що усередині адміністрації панує страх висловити незгоду
aimg Катерина Коваль
Трампу стає "трохи нудно" через війну в Ірані: у Білому домі зростає напруга Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Майже через місяць після початку ударів США по Ірану президент Дональд Трамп відправляє тисячі військових на Близький Схід, водночас заявляючи, що “вже виграв” цю війну. Така суперечливість викликає роздратування серед високопосадовців Білого дому та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MS NOW.

"Він просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі"

Як розповів виданню MS NOW старший співробітник Білого дому на умовах анонімності, заяви Трампа про “вже виграну війну” з Іраном - це "здебільшого гіпербола". За його словами, президент "просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі".

Це бажання, зазначає співрозмовник, посилилося останніми днями. "Не те щоб він шкодував чи щось таке - йому просто трохи нудно і він хоче рухатись далі", - додав чиновник.

Інший представник адміністрації підтвердив, що президент почав "перемикатися" з конфлікту, зміщуючи фокус на економіку, внутрішні питання та майбутні проміжні вибори.

Розкол у команді

Співрозмовники видання описують чіткий "розкол" у Білому домі щодо того, як комунікувати війну, яка затягується. Частина радників підтримує легковажний тон, який використовує адміністрація, доповнюючи кадри ударів уривками з мультфільмів, кінематографу або трендовою музикою; інші - вважають його неприйнятним.

Усі опитані посадовці зазначили, що не наважуються відкрито висловлювати свою думку всередині адміністрації через страх негативних наслідків.

"Так багато людей бояться опинитися на виході, що вони просто п’ють Кул-Ейд (демонструють беззаперечну слухняність, - ред) і і погоджуються з усім", - сказав колишній чиновник Білого дому.

Нагадаємо, на тлі ескалації в регіоні Bloomberg попереджає, що ціни на нафту можуть підскочити до рекордних позначок через загрози для постачання з Перської затоки. Особливу небезпеку становить іранський острів Харг, через який проходить близько 90% нафтового експорту Ірану. За даними Reuters, американських військових там чекає велика небезпека - іранські сили активно готуються до оборони острова.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляє, що США можуть відправити на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів — це значно більше, ніж попередні цифри, названі Пентагоном.

