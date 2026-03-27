Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали цинічну мету Кремля

У німецькому МЗС заявили, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів - і це частина путінського плану відвернути увагу Заходу від України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це глава МЗС НІмеччини Йоганн Вадефуль заявив журналістам на зустрічі G7 у Франції.

Росія допомагає Ірану з цілями - МЗС Німеччини

За словами міністра, Москва передає Тегерану розвідувальну інформацію про потенційні об'єкти для ударів.

Вадефуль також зазначив, що особисто спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо - виклав позицію Берліна щодо готовності взяти участь у стабілізації ситуації в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

"Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні", - заявив Вадефуль.

Також він сказав, що ці розрахунки президента РФ Володимира Путіна не мають спрацювати.

"Ми дуже чітко бачимо, наскільки тісно переплетені ці два конфлікти. Росія, очевидно, підтримує Іран інформацією про потенційні цілі", - додав він.