На прохання Тегерана: Трамп на 10 днів призупинив удари по енергооб'єктах Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на 10 днів удари по енергетичних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social .

"На прохання уряду Ірану, нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період руйнування енергетичних об’єктів на 10 днів - до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом (03:00 7 квітня за Києвом), - йдеться у заяві Трампа.

Він наголосив, що переговори тривають, і додав, що вони "йдуть дуже добре", попри "помилкові заяви про протилежне з боку фейкових ЗМІ".

Завершення війни проти Ірану

Нагадаємо, вчора спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Вашингтон завершує операцію "Епічна лють" проти Ірану. За його словами, закінчення відбудеться найближчим часом і точно за графіком.

Крім того, цієї ночі президент США Дональд Трамп сказав, що Іран хоче укласти угоду. Усі публічні відмовки він пояснює тим, що Тегеран боїться про це сказати напряму через побоювання ліквідації.

Зазначимо, напередодні Трамп заявив, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі"

Вчора, 25 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.