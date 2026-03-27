Перемир'я знижує ціни? Нафта рекордно подешевшала після заяв Трампа

Ціни на нафту показали найстрімкіше тижневе зниження за шість місяців після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він призупинить атаки по енергетиці Ірану на 10 днів.

Так, ф'ючерси на нафту Brent впали на 84 центи, або 0,8%, до 107,17 долара за барель станом на 03:53 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 1,02 долара, або 1,1%, до 93,46 долара за барель.

Обидва бенчмарки торгувалися на 4,6% нижче за тиждень, незважаючи на те, що Brent зріс на 5,7%, а WTI – на 4,6% у четвер через побоювання щодо подальшої ескалації війни.

"Незважаючи на розмови про деескалацію, нафта торгується на основі тривалості війни, а не лише заголовків. Будь-яка пряма шкода нафтовій інфраструктурі або тривалий конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціну", – сказала аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За словами експертів, війна позбавила світ 11 млн барелів нафти на день, а Міжнародне енергетичне агентство описує цю кризу як гіршу, ніж два нафтові шоки 1970-х років та російсько-українська війна за газ разом узяті.

Аналітики Macquarie Group заявили, що якщо війна скоро почне згасати, ціни на нафту швидко впадуть у найближчі місяці, але все ще залишаться вище доконфліктного рівня. Однак, за їхніми словами, ціни можуть зрости до 200 доларів, якщо війна затягнеться до кінця червня.

"З кожним днем ​​тиск на ринок зростає. Азійські країни використовують буферні запаси та зважують коригування попиту", – сказав Мукеш Сахдев, засновник і генеральний директор австралійської консалтингової компанії XAnalysts.