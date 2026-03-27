Відповідь Ірану на мирну пропозицію США надійде сьогодні: що відомо

Як передає РБК-Україна , про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Іран відповідає на пропозицію США

Як повідомляє журналістка, відповідь Ірану на американську мирну пропозицію надійде у п'ятницю. Її планують передати через посередників.

Про це уже повідомили президенту Трампу та високопосадовцям Білого дому.

"Як повідомили мені джерела, обізнані з ситуацією, відповідь Ірану на мирну пропозицію США очікується пізніше сьогодні", - йдеться у дописі Джейкобс в соцмережі Х.

Війна в Ірані

США завдають ударів по Ірану вже майже місяць. 25 березня Вашингтон передав Тегерану мирний план із 15 пунктів - Іран спочатку назвав його "надмірним", але Білий дім відкинув повідомлення про відмову.

Того ж дня Трамп призупинив удари по іранських енергооб'єктах на 10 днів - до 6 квітня - на прохання самого Тегерана.