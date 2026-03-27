Ответ Ирана на мирное предложение США поступит сегодня: что известно
Иран готовится передать США встречное предложение по мирным переговорам - ответ ожидается сегодня, 27 марта.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Иран отвечает на предложение США
Как сообщает журналистка, ответ Ирана на американское мирное предложение поступит в пятницу. Его планируют передать через посредников.
Об этом уже сообщили президенту Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома.
"Как сообщили мне источники, знакомые с ситуацией, ответ Ирана на мирное предложение США ожидается позже сегодня", - говорится в посте Джейкобс в соцсети Х.
Война в Иране
США наносят удары по Ирану уже почти месяц. 25 марта Вашингтон передал Тегерану мирный план из 15 пунктов - Иран сначала назвал его "чрезмерным", но Белый дом отверг сообщение об отказе.
В тот же день Трамп приостановил удары по иранским энергообъектам на 10 дней - до 6 апреля - по просьбе самого Тегерана.
Параллельно США рассматривали отправку еще 10 тысяч военных на Ближний Восток.
На фоне информации о переговорах и приостановке атак США на энергообъекты Ирана нефть резко подешевела.
Тем временем внутри Белого дома тем временем нарастает напряжение: по данным старших советников, Трамп уже "немного скучает" от конфликта и хочет "объявить победу и двигаться дальше".