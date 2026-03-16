Закрита, але не для всіх. Яким країнам вдалось домовитись з Іраном щодо Ормузької протоки?

Попри фактичну блокаду Ормузької протоки через війну на Близькому Сході, окремі країни змогли забезпечити безпечний прохід своїх суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними систем відстеження суден, на вихідних через вузький морський коридор пройшов нафтовий танкер Karachi, який прямує до Пакистану.

Це може свідчити про те, що окремі держави домовляються з Іраном про транзит своїх вантажів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що, за оцінкою Вашингтона, через протоку також проходили деякі індійські, китайські та іранські танкери з паливом.

За даними Kpler MarineTraffic, судно Karachi стало "першим неіранським вантажним судном, яке пройшло через вузьке місце з увімкненим сигналом AIS", що може вказувати на погоджений безпечний прохід для окремих вантажів.