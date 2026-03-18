Саудівська Аравія знайшла шлях обходу Ормузької протоки: але є нюанс
Саудівська Аравія запропонувала альтернативний маршрут для постачань нафти, поки Ормузька протока перекрита. Мова йде про порт Янбу в Червоному морі, але тут є низка нюансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Antena 3 CNN.
\Зазначається, що транспортування нафти через Янбу буде значно меншими за обсягами, ніж через Ормузьку протоку. Причина - це обмежена кількість нафти, яку можна доставити трубопроводом до порту.
Трубопровід довжиною 1200 кілометрів може пропустити лише невеликий обсяг нафти, тому ті ж самі цифри, які транспортуються через Ормузьку протоку, недосяжні. До того ж сам морський шлях до Азії з Червоного моря огинає півострів. Він довший, ніж з Перської затоки, що збільшує час і вартість транспортування.
Саме тому покупці, які використають Янбу, отримують менші обсяги нафти, ніж передбачено у контрактах. Доречі, на це вже скаржаться деякі європейські нафтопереробні заводи. Водночас більша частина саудівської нафти призначена для продажу до країн Азії, куди йде за довгостроковими контрактами.
Ормузька протока: ситуація
Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю фактично закрив Ормузьку протоку. Через неї проходить до 20% світових постачань нафти. Перебої вже призвели до її зростання у ціні.
Президент США Дональд Трамп закликав Європу та інші країни допомогти розблокувати протоку. Однак отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини, після чого назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою".
Відомо, що європейські країни ведуть непублічні переговори з Тегераном, намагаючись знайти дипломатичний вихід із кризи та запобігти подальшій ескалації в регіоні. Це також дуже сильно бісить Трампа, який готує виключно військові шляхи розблокування судноплавства.