Таїланд домовився з Іраном про транзит суден через Ормузьку протоку

08:36 28.03.2026 Сб
Угода має зменшити занепокоєння щодо імпорту палива до країни
aimg Марія Науменко
Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що країна досягла угоди з Іраном про безпечний прохід таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Було досягнуто угоди про забезпечення безпечного транзиту таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку", - заявив Чарнвіракул на пресконференції.

На тлі напруженості навколо Ормузької протоки така угода має стратегічне значення для Таїланду, який прагне убезпечити постачання енергоносіїв.

За словами прем'єра, домовленість має зменшити занепокоєння щодо імпорту палива до країни.

Ормузька протока

Нагадаємо, Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. У 2025 році через неї щодня проходило близько 13 мільйонів барелів нафти, що становило приблизно 31% морських поставок.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що влада Ірану вже почала стягувати з окремих суден плату за "безпечний прохід" через Ормузьку протоку. За даними джерел, сума могла сягати 2 мільйонів доларів за один рейс.

Крім того, парламент Ірану фактично підготував законопроєкт, який передбачає офіційне запровадження такої плати за забезпечення безпеки суден, що проходять через протоку.

Також, за інформацією Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа почала аналізувати, які наслідки для американської та світової економіки матиме можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

