Таїланд домовився з Іраном про транзит суден через Ормузьку протоку

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що країна досягла угоди з Іраном про безпечний прохід таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Було досягнуто угоди про забезпечення безпечного транзиту таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку", - заявив Чарнвіракул на пресконференції.

На тлі напруженості навколо Ормузької протоки така угода має стратегічне значення для Таїланду, який прагне убезпечити постачання енергоносіїв.

За словами прем'єра, домовленість має зменшити занепокоєння щодо імпорту палива до країни.

Нагадаємо, Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. У 2025 році через неї щодня проходило близько 13 мільйонів барелів нафти, що становило приблизно 31% морських поставок.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що влада Ірану вже почала стягувати з окремих суден плату за "безпечний прохід" через Ормузьку протоку. За даними джерел, сума могла сягати 2 мільйонів доларів за один рейс.