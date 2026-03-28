Іран дозволить прохід через Ормузьку протоку 20 кораблям Пакистану

22:48 28.03.2026 Сб
2 хв
Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном
aimg Едуард Ткач
Іран дозволить прохід через Ормузьку протоку 20 кораблям Пакистану Фото: раз на день проходитимуть два судна (Getty Images)

Іран погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку 20 одиницям кораблів під прапором Пакистану.

Про це заявив глава МЗС Пакистану Ішак Дар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: У КВІР заявили про "закриття" Ормузької протоки: чи можливі винятки

За словами міністра, згідно з угодою, кожен раз через через протоку проходитимуть два судна.

"Це довгоочікуваний і конструктивний жест з боку Ірану, що заслуговує на високу оцінку. Він є передвісником миру і допоможе встановити стабільність у регіоні", - написав Ішак Дар у соцмережах.

CNN зазначає, що раніше в четвер спецпредставник Трампа Стів Віткофф підтвердив, що Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном.

Блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, що після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку, через яку здійснюється близько 20% світових поставок нафти.

При цьому домовленості про проходи суден все ж просуваються. Сьогодні прем'єр-міністр Таїланду Агутін Чарнвіракул сказав, що країна досягла з Іраном угоди про безпечний прохід таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

При цьому вчора Reuters писало, що два великих контейнеровози були змушені змінити курс і повернутися назад у спробі пройти через Ормузьку протоку.

До речі, в парламенті Ірану працюють над законопроектом, який дасть змогу стягувати плату за гарантування безпеки суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід
Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни