"Це не наша війна". Німеччина різко відповіла на заклик Трампа щодо Ормузької протоки
Німеччина не відправлятиме свої військові кораблі для захисту суден, які проходять через Ормузьку протоку.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Це не наша війна, ми її не починали. Ми хочемо дипломатичних рішень і швидкого закінчення, однак додаткові військові кораблі в регіоні навряд чи цьому сприяють", - сказав Пісторіус, коментуючи відповідний заклик президента США Дональда Трампа.
Він зазначив, що Німеччина має відповідальність за східний фланг Альянсу та Атлантику.
"Це наша перша відповідальність. Все інше - це речі, які можуть додаватися в окремих випадках або ж ні", - уточнив міністр.
Що говорив Трамп
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що країнам, які отримують нафту через Ормузьку протоку, необхідно приєднатися до американо-ізраїльської операції проти Ірану.
Він закликав зробити так, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, незважаючи на спроби Ірану її заблокувати.
Австралія, Франція, Японія, Китай і Британія вже заявили про те, що вони не мають наміру відправляти свої військові кораблі в Ормузьку протоку.
Варто зауважити, що Ормузька протока - це ключовий маршрут для експорту нафти з країн Близького Сходу.
