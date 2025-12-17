Відновлення світла в Арцизі на Одещині може тривати до 26 грудня

В місті Арциз світла може не бути до 26 грудня. В Одеській області триває блекаут після російських ударів на енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Жителі Арциза отримують повідомлення від компанії ДТЕК щодо стану відновлення електропостачання та термінів ремонтних робіт. Зокрема, вказано що деякі абоненти отримають енергопостачання 26 грудня.

За даними ДТЕК, протягом останніх чотирьох діб енергетики повернули світло для майже 583 700 родин після масованого обстрілу в ніч на суботу 13 грудня.

За останню добу фахівцям вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин.

Наразі без світла залишаються ще 32,9 тисячі домівок.

Як наголосили у компанії, енергетики використовують всю потужність, яка заходить в область, щоб дати світло хоча б на декілька годин.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні і потребують часу. Енергетики працюють без відпочинку, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електрику в кожну родину", - йдеться у повідомленні ДТЕК.