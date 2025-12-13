ua en ru
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА

Одеська область, Одеса, Субота 13 грудня 2025 17:25
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА Фото: одеські комунальники усувають наслідки атаки (t.me/odesaMVA)
Автор: Антон Корж

В Одесі ведеться відновлення водо- та енергопостачання, а також опалення після масованого російського ракетно-дронового теракту. Вже вдалося заживити 40 тисяч абонентів, але робити конкретні прогнози ще рано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та ДТЕК.

Зокрема Лисак підтвердив, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону та повідомив, що зараз відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житлові будинки, один з них в історичному центрі Одеси.

"Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури. За інформацією ДТЕК "Одеські електромережі", станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тис. абонентів", - зазначив він.

Для мешканців Одеси, за словами Лисака, зараз працюють пункти незламності та бювети з питною водою. Здійснюється підвіз технічної води, якщо буде потрібно, кількість локацій для надання підтримки збільшать. Усі міські комунальні служби працюють.

Тим часом в ДТЕК підтвердили, що окупанти били по обʼєктах розподілу та передачі електроенергії. Там зазначили, що зараз вдалося повернути світло для 40 тисяч абонентів.

"Графіки відключень на Одещині не застосовуються. Енергетики всієї області безперервно працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 13 грудня масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. Внаслідок цього вранці 13 грудня у більшій частині Одеси було відсутнє тепло- та водопостачання.

Окрім Одеської області, від масштабних терактів росіян постраждала Миколаївщина та деякі інші регіони України. Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

