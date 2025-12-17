ua en ru
Восстановление света в Арцизе Одесской области может продлиться до 26 декабря

Арциз, Среда 17 декабря 2025 12:14
Восстановление света в Арцизе Одесской области может продлиться до 26 декабря Иллюстративное фото: восстановление света в Арцизе Одесской области может продлиться до 26 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В городе Арциз света может не быть до 26 декабря. В Одесской области продолжается блэкаут после российских ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Жители Арциза получают сообщения от компании ДТЭК о состоянии восстановления электроснабжения и сроков ремонтных работ. В частности, указано, что некоторые абоненты получат энергоснабжение 26 декабря.

Восстановление света в Арцизе Одесской области может продлиться до 26 декабря

По данным ДТЭК, в течение последних четырех суток энергетики вернули свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела в ночь на субботу 13 декабря.

За последние сутки специалистам удалось перезаживить еще более 250 тысяч семей.

Сейчас без света остаются еще 32,9 тысячи домов.

Как отметили в компании, энергетики используют всю мощность, которая заходит в область, чтобы дать свет хотя бы на несколько часов.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложные и требуют времени. Энергетики работают без отдыха, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электричество в каждую семью", - говорится в сообщении ДТЭК.

Российский удар по Одесской области

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Одесса и Одесская область пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить область в темноту и холод.

После атаки мэр Арциза Сергей Парпуланский предупреждал, что электроэнергии в городе может не быть в течение недели. И пообещал развернуть пункты обогрева и подзарядки гаджетов.

Тем временем в Одесской области продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

