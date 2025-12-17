Восстановление света в Арцизе Одесской области может продлиться до 26 декабря

В городе Арциз света может не быть до 26 декабря. В Одесской области продолжается блэкаут после российских ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Жители Арциза получают сообщения от компании ДТЭК о состоянии восстановления электроснабжения и сроков ремонтных работ. В частности, указано, что некоторые абоненты получат энергоснабжение 26 декабря.

По данным ДТЭК, в течение последних четырех суток энергетики вернули свет для почти 583 700 семей после массированного обстрела в ночь на субботу 13 декабря.

За последние сутки специалистам удалось перезаживить еще более 250 тысяч семей.

Сейчас без света остаются еще 32,9 тысячи домов.

Как отметили в компании, энергетики используют всю мощность, которая заходит в область, чтобы дать свет хотя бы на несколько часов.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложные и требуют времени. Энергетики работают без отдыха, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электричество в каждую семью", - говорится в сообщении ДТЭК.