Арциз на Одещині залишився без світла на цілий тиждень, - мер
В місті Арциз Одеської області світла може не бути протягом тижня. Все через нічну атаку РФ по енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Арцизу Сергія Парпуланського.
"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - написав він.
За словами Парпуланського, дещо кращою ситуація може бути для сіл та військового містечка. Однак наразі прогноз теж незадовільний.
"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер Арцизу.
Удар РФ по енергетиці
Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох областях України.
В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
На даний момент відомо, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.