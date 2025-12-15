Одещина після ударів по енергетиці: в ОВА розповіли, як працюють магазини, траспорт і банки

На Одещині тривають стабілізаційні заходи після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram .

За словами очільника ОВА, по всій області працюють пункти незламності. За добу їх відвідало близько 19 тисяч людей, з них 13 840 - в Одесі. У пунктах люди мають змогу зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу.

Продукти і вода є. Хліб у магазинах у повному асортименті, ціни без змін, хлібозаводи працюють в штатному режимі. Питна бутильована вода в торгівельних мережах наявна, підвищеного попиту немає.

Також Олег Кіпер запевнив, що фінансова система стабільна. PowerBanking функціонує. Банківські установи у понеділок відновлять роботу на генераторах.



Також в області вистачає пального.

"Невеликі черги пов'язані з заправкою каністр для генераторів. На АЗС організовано підвіз палива, можливі короткі технічні перерви для обслуговування власних генераторів", - запевнив він.



Робота електротранспорту в Одесі тимчасово зупинена, пасажирів перевозять автобуси.

За словами Олега Кіпера, на понеділок, 15 грудня, заплановано роботу трьох додаткових соціальних маршрутів (10 автобусів) та 12 додаткових автобусів на регулярних маршрутах міста.



Голова ОВА повідомив, що медична допомога надається в повному обсязі. Розгорнуті додаткові пункти медичної підтримки у всіх закладах охорони здоров’я.

"Пацієнти, які потребують життєво необхідних ліків та допомоги, забезпечені постійним медичним супроводом. Екстрена медична допомога та служба крові області працюють в штатному режимі", - ідеться в дописі очільника ОВА.

Санітарно-епідеміологічна ситуація контрольована. Якість питної води відповідає нормам. Загальний рівень інфекційної захворюваності відповідає середнім сезонним показникам та не перевищує епідемічних порогів.