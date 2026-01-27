Відключення світла по всій Україні: "Укренерго" попередило про графіки на 28 січня

У середу, 28 січня, в усіх областях України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

"Укренерго" вчергове пояснило, що обмеження в країні продовжують діяти внаслідок комбінованих ударів російських окупантів по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх громадян закликали користуватись світлом економно, коли електроенергія буде з'являтися за графіком.