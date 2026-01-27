Відключення світла по всій Україні: "Укренерго" попередило про графіки на 28 січня
У середу, 28 січня, в усіх областях України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
"Укренерго" вчергове пояснило, що обмеження в країні продовжують діяти внаслідок комбінованих ударів російських окупантів по енергетичних об'єктах України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Крім того, всіх громадян закликали користуватись світлом економно, коли електроенергія буде з'являтися за графіком.
Ситуація зі світлом
Нагадаємо, через масовані обстріли РФ у кількох областях України зранку 27 січня запроваджено аварійні відключення світла. В інших областях діють графіки погодинних відключень.
Зокрема, сьогодні вночі окупанти вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування, відновлення обладнання буде тривалим.
Аналітики зазначають, що країна-агресорка посилила далекобійні удари по енергооб’єктах України, щоби розділити єдину енергосистему на окремі "енергетичні острови".
Вчора, 26 січня, енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
РБК-Україна раніше писало, що у Чернігівській області складна ситуація з електропостачанням. У регіоні діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії - деякі господарства перебувають без світла до 19-20 годин на добу.
Внаслідок серйозних проблем з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.