Отключения света по всей Украине: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 28 января

В среду, 28 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" в очередной раз объяснило, что ограничения в стране продолжают действовать в результате комбинированных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех граждан призвали пользоваться светом экономно, когда электроэнергия будет появляться по графику.