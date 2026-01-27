До 17 годин без світла або аварійно: де та як в Україні вимикають електрику

У кількох областях України сьогодні зранку, 27 січня, запроваджено аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. В інших областях діють графіки погодинних відключень.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

Київська область

У вівторок для всіх жителів Київської області запровадять три черги відключень електроенергії протягом доби. Кожне з них триватиме значно довше - до семи годин, адже ситуація в Києві та області залишається однією з найскладніших.

У окремих населених пунктах загальна тривалість відсутності світла може сягнути до 17 годин на добу.

Харківська область

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Дніпропетровська область

Світло в вимикатимуть у три етапи. Здебільшого це буде нічний, ранковий або денний та вечірній час.

Тривалість одного такого відключення може становити до 9 годин.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Одеська область

Сьогодні в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні відключення світла, а в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області продовжать діяти відключення поза графіками.

Сумська область

В Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Чернігівська область

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Запорізька область

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 27.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24





Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Полтавська область

Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4,5 год до 5,5 год для кожної з черг у різний час доби:

з 00:00 по 06:00 запроваджений в обсязі 4 черг;

з 06:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 4.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 4 черг

Графік погодинних відключень світла на 27 січня:

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:

з 00:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг;

з 08:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 4,5 черг;

з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг.

Миколаївська область

1.1 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

1.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

2.2 – 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

3.1 – 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;

4.1 – 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00;

4.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 00:00;

5.1 – 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

5.2 – 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

6.1 – 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

6.2 – 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Рівненська область

На Рівненщині у вівторок, 27 січня, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00

підчерга 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

підчерга 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

підчерга 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

підчерга 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00

підчерга 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00

підчерга 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

підчерга 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

підчерга 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

підчерга 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

На Львівщині у вівторок, 27 січня, діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. У середньому світла не буде 7 годин на день. Станом на 08:28 Львівобленерго оновило графіки.

Дізнатись свою чергу відключень можна: