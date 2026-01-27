"Руйнування колосальні": РФ вдарила по енергетиці Одеси, ремонт буде тривалим
У ніч на 27 січня війська РФ повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування, відновлення обладнання потребуватиме значного часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Після отримання дозволу від рятувальників та військових аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергетики проводять огляд пошкодженого обладнання, розбирають завали та переходять до ремонтних робіт.
Крім того, вранці 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Через це тимчасово без електропостачання залишилися споживачі Одеського району, зокрема в частині Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.
"Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, вночі ворог запустив понад 50 дронів по Одесі та області. У місті зруйновано будинки, а під завалами можуть перебувати люди. Детально про те, що відомо про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Обстріл 27 січня
У ніч на 27 січня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Серед задіяних засобів - дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також БпЛА "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.
Запуски ворожих дронів здійснювалися з території Росії - з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського і Чауди на тимчасово окупованій території Криму.
Крім того, під обстріл цієї ночі потрапила Львівська область. У місті Броди після ранкової атаки по об’єкту інфраструктури зафіксували задимлення та різкий запах у повітрі. У зв’язку з цим у школах скасували навчання, а мешканців закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
У Львівській ОВА заявили, що фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне. Через що місцевим радять виходити на вулицю в масках.