РФ хоче розділити енергосистему України на "острови", - ISW

Посилена кампанія далекобійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України має на меті розділити енергосистему країни на окремі "енергетичні острови", відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Удари восени та взимку значно погіршили стан енергосистеми

Аналітики зазначають, що інтенсивні атаки РФ восени 2025 року та взимку 2025–2026 років суттєво погіршили стан української енергомережі та непропорційно сильно вплинули на цивільне населення.

У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати населення теплом у розпал зимового періоду.

Кремль прагне деморалізувати населення та підірвати економіку

За оцінкою експертів, посилення ударів є спробою Кремля:

погіршити енергетичну безпеку України;

знизити її промисловий потенціал;

деморалізувати українське суспільство через масштабні перебої з електро- та теплопостачанням.

В ISW підкреслюють, що російські атаки мають системний і довгостроковий характер.

Україні критично потрібне посилення ППО

Аналітики наголошують, що продовження руйнівної кампанії РФ демонструє нагальну потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони та боєприпасах.

Особливо важливими залишаються американські системи Patriot, які здатні ефективно протидіяти російським балістичним ракетам.

Потрібна багаторівнева система захисту

Окрім Patriot, Україні необхідна підтримка партнерів для розбудови диверсифікованої ППО, яка включає:

безпілотники-перехоплювачі;

добре оснащені мобільні вогневі групи;

винищувальну авіацію.

Такий комплексний підхід, за оцінкою ISW, є ключовим для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.