Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
Російські війська зранку атакували Київ ударними дронами. Один з БпЛА, "Ланцет", долетів до самого центру Києва, та впав на майдані Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За попередніми даними, безпілотник, який впав у центрі Києва, є дроном типу "Ланцет". Про це свідчать знайдені уламки апарата. Зокрема, помітне характерне Х-подібне хвостове оперення з штовхаючим гвинтом, притаманне цьому типу дронів.
З великою ймовірністю у цьому дроні-камікадзе могла застосовуватися система штучного інтелекту. Ймовірно, вона була налаштована на роботу у складі "рою", автономну навігацію, самостійний пошук цілей і завдання удару без прямого зв’язку з оператором. На це може вказувати незвичне маркування у вигляді кольорових кружалець.
Фото: російський дрон з ШІ долетів до центру Києва (defence-ua.com)
Подібні позначення вже помічали на російських автономних безпілотниках V2U. Також не виключається, що для зв’язку в цьому апараті могли використовуватися mesh-модеми або мережі мобільного зв’язку.
Щодо дальності польоту "Ланцета", то зазвичай називають показник близько 50 км, але фактично це радіус стабільного зв’язку. Водночас у Росії вже заявляли, що такі дрони регулярно долають відстань до 90 км, а максимальний зафіксований параметр нібито становив 136 км.
Що кажуть у Міноборони
Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов зазначив, що жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, адже це ударні БпЛА з невеликим боєзапасом для прифронтових цілей, вони не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.
"Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів", як частина інформаційної спеціальної операції ворога. Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі", - додав радник міністра оборони.
За його словами, військові продовжують збирати інформацію для аналізу подій: вивчати радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також зазначив, що не виключено, що росіяни скинули ці уламки дрона з ШІ, оскільки такий дрон не міг долетіти до Києва з території РФ.
Ранкова атака РФ на столицю
Нагадаємо, зранку 16 березня російські окупанти атакували дронами Київ та область. Під час нетипової ранкової атаки по Київщині 16 березня російські окупанти запустили понад 30 дронів різних типів. Більшість із них були ударними, а деякі - розвідувальні.
Як уточнила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, уламки впали на відкритих територіях, постраждалих наразі немає.
