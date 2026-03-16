Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ

Російські війська зранку атакували Київ ударними дронами. Один з БпЛА, "Ланцет", долетів до самого центру Києва, та впав на майдані Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За попередніми даними, безпілотник, який впав у центрі Києва, є дроном типу "Ланцет". Про це свідчать знайдені уламки апарата. Зокрема, помітне характерне Х-подібне хвостове оперення з штовхаючим гвинтом, притаманне цьому типу дронів.

З великою ймовірністю у цьому дроні-камікадзе могла застосовуватися система штучного інтелекту. Ймовірно, вона була налаштована на роботу у складі "рою", автономну навігацію, самостійний пошук цілей і завдання удару без прямого зв’язку з оператором. На це може вказувати незвичне маркування у вигляді кольорових кружалець.

Фото: російський дрон з ШІ долетів до центру Києва (defence-ua.com)

Подібні позначення вже помічали на російських автономних безпілотниках V2U. Також не виключається, що для зв’язку в цьому апараті могли використовуватися mesh-модеми або мережі мобільного зв’язку.

Щодо дальності польоту "Ланцета", то зазвичай називають показник близько 50 км, але фактично це радіус стабільного зв’язку. Водночас у Росії вже заявляли, що такі дрони регулярно долають відстань до 90 км, а максимальний зафіксований параметр нібито становив 136 км.

Що кажуть у Міноборони

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов зазначив, що жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, адже це ударні БпЛА з невеликим боєзапасом для прифронтових цілей, вони не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

"Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів", як частина інформаційної спеціальної операції ворога. Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі", - додав радник міністра оборони.

За його словами, військові продовжують збирати інформацію для аналізу подій: вивчати радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також зазначив, що не виключено, що росіяни скинули ці уламки дрона з ШІ, оскільки такий дрон не міг долетіти до Києва з території РФ.