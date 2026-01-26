До 20 годин без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень

У Чернігівській області зберігається складна ситуація з електропостачанням - у регіоні діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван в ефірі національного телемарафону.

За його словами, чинні графіки передбачають відсутність електрики до 19-20 годин на добу для окремих домогосподарств. Окрім планових відключень, у регіоні також застосовуються аварійні знеструмлення в районах, де тривають відновлювальні роботи.

"За тривалої відсутності електропостачання і об'єкти ЖКГ, і критична інфраструктура переходять на роботу від генераторів", - розповів він.

Водночас у Чернігівській ОВА зазначають, що такий режим є складним у технологічному плані та потребує додаткових рішень. В обласній адміністрації наголосили, що ситуація залишається напруженою, однак фахівці продовжують працювати над стабілізацією енергопостачання.