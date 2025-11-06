Відключення світла до 4 годин. Оприлюднено графіки для Києва на 7 листопада

У Києві завтра, 7 листопада, планують обмежувати електропостачання за графіками. Вони почнуть діяти з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 7 листопада (t.me/dtek_ua)

У компанії зазначили, що світло планують відключати таким чином:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" попередили про те, що завтра, 7 листопада, для побутових споживачів запровадять графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00.

Необхідність у графіках усе ще є, оскільки українські енергетичні об'єкти були пошкоджені внаслідок постійних ударів російських окупантів.

Зокрема, сьогодні, 6 листопада, ввечері ворог завдав масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. У Павлограді через атаку зникло світло.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни знову б'ють по енергооб'єктах. Він закликав місцевих жителів зарядити свої гаджети та повербанки.

Станом на зараз відомо, що внаслідок удару по Дніпру постраждали щонайменше шестеро мирних жителів.