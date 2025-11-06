ua en ru
Відключення світла до 4 годин. Оприлюднено графіки для Києва на 7 листопада

Київ, Четвер 06 листопада 2025 19:53
UA EN RU
Відключення світла до 4 годин. Оприлюднено графіки для Києва на 7 листопада Ілюстративне фото: у Києві 7 листопада діятимуть відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 7 листопада, планують обмежувати електропостачання за графіками. Вони почнуть діяти з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії зазначили, що світло планують відключати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 17:30 до 19:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 3.1 черга - світло буде весь день;
  • 3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 4.1 черга - світло буде весь день;
  • 4.2 черга - світло буде весь день;
  • 5.1 черга - світло буде весь день;
  • 5.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 7 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" попередили про те, що завтра, 7 листопада, для побутових споживачів запровадять графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00.

Необхідність у графіках усе ще є, оскільки українські енергетичні об'єкти були пошкоджені внаслідок постійних ударів російських окупантів.

Зокрема, сьогодні, 6 листопада, ввечері ворог завдав масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. У Павлограді через атаку зникло світло.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни знову б'ють по енергооб'єктах. Він закликав місцевих жителів зарядити свої гаджети та повербанки.

Станом на зараз відомо, що внаслідок удару по Дніпру постраждали щонайменше шестеро мирних жителів.

