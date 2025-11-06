Отключения света до 4 часов. Обнародованы графики для Киева на 7 ноября
В Киеве завтра, 7 ноября, планируют ограничивать электроснабжение по графикам. Они начнут действовать с утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании отметили, что свет планируют отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 17:30 до 19:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
- 3.1 очередь - свет будет весь день;
- 3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
- 4.1 очередь - свет будет весь день;
- 4.2 очередь - свет будет весь день;
- 5.1 очередь - свет будет весь день;
- 5.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 7 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключения света в Украине
Напомним, ранее в компании "Укрэнерго" предупредили о том, что завтра, 7 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди. Они будут действовать с 08:00 до 21:00.
Необходимость в графиках все еще есть, поскольку украинские энергетические объекты были повреждены в результате постоянных ударов российских оккупантов.
В частности, сегодня, 6 ноября, вечером враг нанес массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В Павлограде из-за атаки пропал свет.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне снова бьют по энергообъектам. Он призвал местных жителей зарядить свои гаджеты и повербанки.
По состоянию на сейчас известно, что в результате удара по Днепру пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.