ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро

Дніпро, Четвер 06 листопада 2025 19:11
UA EN RU
Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Дніпру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

Він зазначив, що станом на зараз відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

При цьому, за словами голови ОВА, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку.

Гайваненко додав, що дані щодо збитків, яких завдав ворог, продовжують уточнюватися.

Удар по Дніпропетровській області

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, ввечері російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.

У Павлограді та Дніпрі місцеві жителі почули вибухи.

За попередніми даними, Павлоград після удару ворога залишився без світла.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти в Дніпропетровській області.

Лукашук закликав місцевих жителів зарядити гаджети та повербанки, а також зробити запаси води.

До слова, моніторингові канали раніше повідомляли про те, що російські окупанти запустили велику кількість безпілотників. Але офіційної інформації про це немає.

Сьогодні, 6 листопада, російські окупанти вже били по енергетичних об'єктах на Дніпропетровщині, через що вісім шахт було знеструмлено. Під землею застрягли близько 2600 шахтарів.

Людей почали оперативно виводити на поверхню. Загиблих і постраждалих не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні Атака дронів
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України