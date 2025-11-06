Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро

Російські окупанти сьогодні, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

Він зазначив, що станом на зараз відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. При цьому, за словами голови ОВА, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку. Гайваненко додав, що дані щодо збитків, яких завдав ворог, продовжують уточнюватися.