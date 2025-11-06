Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро
Російські окупанти сьогодні, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.
Він зазначив, що станом на зараз відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
При цьому, за словами голови ОВА, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку.
Гайваненко додав, що дані щодо збитків, яких завдав ворог, продовжують уточнюватися.
Удар по Дніпропетровській області
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, ввечері російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.
У Павлограді та Дніпрі місцеві жителі почули вибухи.
За попередніми даними, Павлоград після удару ворога залишився без світла.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти в Дніпропетровській області.
Лукашук закликав місцевих жителів зарядити гаджети та повербанки, а також зробити запаси води.
До слова, моніторингові канали раніше повідомляли про те, що російські окупанти запустили велику кількість безпілотників. Але офіційної інформації про це немає.
Сьогодні, 6 листопада, російські окупанти вже били по енергетичних об'єктах на Дніпропетровщині, через що вісім шахт було знеструмлено. Під землею застрягли близько 2600 шахтарів.
Людей почали оперативно виводити на поверхню. Загиблих і постраждалих не було.