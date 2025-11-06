"Укренерго" попередило про відключення світла на 7 листопада: якими будуть графіки

В Україні завтра, 7 листопада, заплановано погодинні вимкнення світла в межах графіків. Обмежувати електропостачання будуть в окремих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

За даними компанії, для побутових споживачів з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.

При цьому для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" звернули увагу, що протягом дня обсяг і час застосування відключень світла можуть змінювати.