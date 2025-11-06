ua en ru
"Укренерго" попередило про відключення світла на 7 листопада: якими будуть графіки

Україна, Четвер 06 листопада 2025 18:08
"Укренерго" попередило про відключення світла на 7 листопада: якими будуть графіки Ілюстративне фото: в Україні 7 листопада очікуються графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 7 листопада, заплановано погодинні вимкнення світла в межах графіків. Обмежувати електропостачання будуть в окремих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

За даними компанії, для побутових споживачів з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.

При цьому для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" звернули увагу, що протягом дня обсяг і час застосування відключень світла можуть змінювати.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла. За інформацією "Укренерго",графіки обсягом від 0,5 черги до 2 черг ввели з 08:00 до 22:00.

При цьому вранці, 6 листопада, графіки відключень світла в Києві оновили - обмеження стали трохи жорсткішими.

Відключення світла в Україні пов'язані із серією ударів російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог спеціально атакує енергооб'єкти на тлі похолодання, оскільки рівень споживання електроенергії в холодну пору року зростає, і наслідки ударів стають більш відчутними для цивільного населення.

Як зазначали джерела РБК-Україна, такими ударами росіяни хочуть вплинути на моральний стан мирного населення України і змусити погодиться на будь-які поступки для завершення війни.

До слова, ворог сьогодні, 6 листопада, вночі вкотре вдарив по енергооб'єктах у Чернігівській та Сумській областях. Це спричинило нові знеструмлення.

