У Павлограді і Дніпрі пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів
Ввечері у четвер, 6 листопада, росіяни завдали масованого дронового удару по Дніпропетровській області. У Павлограді пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Суспільного" в Telegram, допис голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка і заяву очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Повідомляється, що у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки дронів.
Пізніше стало відомо, що місто після обстрілу дронами-камікадзе залишилось без світла.
Згодом у Дніпрі на тлі дронової атаки також пролунали вибухи.
Гайваненко повідомив, що Дніпропетровщина наразі перебуває під масованою атакою безпілотників, загроза повторних ударів зберігається. Він закликав місцевих жителів дотримуватись заходів безпеки.
Лукашук зазначив, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Він закликав подбати про зарядження гаджетів і павербанків, а також зробити запас води на випадок перебоїв зі світлом.
За даними моніторів, станом на зараз над Україною зафіксовано щонайменше 30 безпілотників. Всі вони летять курсом на Павлоград.
Атака на Україну 6 листопада
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи на тлі атаки ударних безпілотників. Після цього було зафіксовано перебої зелектропостачанням у різних районах міста.
Зазначимо, цієї ночі під масованою атакою ворожих дронів опинилося й місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок вибухів виникло кілька пожеж, постраждали вісім осіб.
Внаслідок обстрілу частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів багатоповерхового будинку, пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.
Повітряні сили повідомили, що країна-агресорка атакувала Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. Українська протиповітряна оборони знешкодила або подавила 108 із них, проте зафіксовані влучання.
Внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі зафіксовані нові знеструмлення у кількох областях України.