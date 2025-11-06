У Павлограді і Дніпрі пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів

Ввечері у четвер, 6 листопада, росіяни завдали масованого дронового удару по Дніпропетровській області. У Павлограді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Суспільного" в Telegram, допис голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка і заяву очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.