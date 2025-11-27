Відключати світло почнуть зранку: з'явилися графіки на 28 листопада для Києва
В Києві у п'ятницю, 28 листопада, продовжать вимикати світло за графіками. Відключення почнуться зранку, а максимальна тривалість одного сягатиме чотирьох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Киян попередили, що протягом доби світло відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 23:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 14:00 до 17:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 28 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, РФ з вересня постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що в Україні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.
Вчора, 26 листопада, після чергових російських ударів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Це сталося після того, як окупанти вночі атакували Україну майже сотнею дронів і балістичними ракетами "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити 72 безпілотники. Також було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.
Зазначимо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм російських ударів по енергетиці України є блекаут. Водночас він наголосив, що українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій.