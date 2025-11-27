ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Україна готова. Голова "Укренерго" назвав найгірший сценарій ударів РФ по енергетиці

Київ, Четвер 27 листопада 2025 17:29
UA EN RU
Україна готова. Голова "Укренерго" назвав найгірший сценарій ударів РФ по енергетиці Фото: Віталій Зайченко, голова "Укренерго" (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Найгірший сценарій російських атак на енергооб'єкти - це блекаут. Але українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - підкреслив Зайченко.

Він уточнив, що йдеться про інженерний захист, протиповітряну оборону. Також було відпрацьовано порядок дій персоналу, щоб запобігти втраті стійкості енергосистеми превентивно - це пріоритетна мета.

Також, за словами глави "Укренерго", в Україні відключень світла стало менше, оскільки темпи відновлення енергооб'єктів досить високі. При цьому в енергетиків є необхідне резервне обладнання, яке надали партнери.

Удари Росії по енергетиці

Нагадаємо, Росія фактично щотижня проводить масовані удари по енергетичних об'єктах України. Для цього ворог використовує як різні ракети, так і ударні безпілотники.

Зокрема, росіяни провели масований удар по Україні в ніч на 25 листопада. Тоді ворог використав 14 ракет і понад 430 безпілотників.

У Міністерстві енергетики розповіли, що російські окупанти вкотре обстріляли ключові елементи енергетичної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Укренерго Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла Блекаут
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає