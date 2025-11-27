Україна готова. Голова "Укренерго" назвав найгірший сценарій ударів РФ по енергетиці

Найгірший сценарій російських атак на енергооб'єкти - це блекаут. Але українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій.

"Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - підкреслив Зайченко.

Він уточнив, що йдеться про інженерний захист, протиповітряну оборону. Також було відпрацьовано порядок дій персоналу, щоб запобігти втраті стійкості енергосистеми превентивно - це пріоритетна мета.

Також, за словами глави "Укренерго", в Україні відключень світла стало менше, оскільки темпи відновлення енергооб'єктів досить високі. При цьому в енергетиків є необхідне резервне обладнання, яке надали партнери.