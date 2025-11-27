ua en ru
Отключать свет начнут с утра: появились графики на 28 ноября для Киева

Киев, Четверг 27 ноября 2025 21:12
Отключать свет начнут с утра: появились графики на 28 ноября для Киева Фото: в Киеве 28 ноября будут продолжаться отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве в пятницу, 28 ноября, продолжат выключать свет по графикам. Отключения начнутся с утра, а максимальная продолжительность одного будет достигать четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Киевлян предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 20:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 20:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 23:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 14:00 до 17:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 28 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, РФ с сентября постоянно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в Украине были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Вчера, 26 ноября, после очередных российских ударов энергетики ввели аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Это произошло после того, как оккупанты ночью атаковали Украину почти сотней дронов и баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить 72 беспилотника. Также было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Отметим, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что худшим сценарием российских ударов по энергетике Украины является блэкаут. В то же время он отметил, что украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий.

