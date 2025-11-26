ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: оновлені аварійні та погодинні графіки на 26 листопада

Середа 26 листопада 2025 11:51
UA EN RU
Світло вимикатимуть у всіх регіонах: оновлені аварійні та погодинні графіки на 26 листопада Фото: Відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії після нових російських атак. Енергетики працюють над відновленням пошкоджень, але закликають українців заощаджувати світло.

РБК-Україна розповідає, як вимикатимуть світло у різних регіонах України 26 листопада.

Російська атака знову пошкодила енергооб’єкти

Уночі росіяни атакували енергетичні об’єкти в кількох областях. За даними "Укренерго", частина обладнання була пошкоджена, тому вже зранку довелося застосувати аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях. У цих регіонах застосовані ГАВ в обсязі 5 черг.

Енергетики оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи та обіцяють скасувати аварійні відключення одразу після стабілізації роботи енергосистеми.

Обмеження по всій країні

Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні в усіх областях діють погодинні графіки відключень - від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Також введені графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У Міністерстві енергетики України наголошують, що обмеження триватимуть увесь день - з 00:00 до 23:59.

Ситуація в регіонах

Сумська область. АТ "Сумиобленерго" повідомило, що аварійні відключення діють для 1-5 черг. Відображення черги відбувається лише в момент відключення, а черги аварійних і погодинних вимкнень не збігаються.

Харківська область. Через складну ситуацію та наслідки попередніх ударів "Харківобленерго" застосувало аварійні вимкнення. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання й закликають споживачів економити світло.

Полтавська область. АТ "Полтаваобленерго" отримало наказ ввести аварійні відключення одразу в п’яти чергах.

Київ. У столиці стабілізаційні відключення тривають з 06:00 до 23:59. У ДТЕК просять містян економно споживати електроенергію, щоб уникнути екстрених вимкнень. Актуальний графік можна перевірити за своєю адресою.

Графік відключення електроенергії в Києві 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Київська область. У регіоні діють аналогічні відключення - з 06:00 до 23:59. Енергетики також закликають мешканців обмежувати використання потужних приладів.

Графік відключення електроенергії в Київській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область. Стабілізаційні відключення тривають упродовж усієї доби - з 00:00 до 24:00. Графіки доступні на офіційних ресурсах оператора.

Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Одеська область. Крім стабілізаційних вимкнень у період з 00:00 до 23:59, у частині Ізмаїльського району виникла локальна аварійна ситуація, через яку зникло світло. На місці працюють ремонтні бригади.

Графік відключення електроенергії в Одеській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У всіх інших регіонах України впродовж доби 26 листопада діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Де шукати графіки відключень світла

На тлі стабілізаційних та аварійних відключень, що діють сьогодні у більшості регіонів, українцям радять користуватися актуальними графіками, які оновлюються щодня.

Найпростіший спосіб перевірити, чи буде світло за вашою адресою - зайти на офіційні сайти місцевих обленерго. Там доступні розділи з плановими, стабілізаційними та аварійними відключеннями.

Окремо графіки публікують компанії ДТЕК - для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей. На сайтах операторів доступна можливість пошуку за адресою або номером особового рахунку.

Актуальна інформація також з’являється на:

  • офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у Facebook;
  • Telegram- і Viber-каналах регіональних операторів;
  • у спеціальних чат-ботах з відключень;
  • в особистих кабінетах споживача електроенергії.

У регіональних енергорозподільчих компаніях нагадують, що черги аварійних відключень не збігаються з чергами стабілізаційних, тому варто перевіряти інформацію безпосередньо перед відключенням у реальному часі.

Раніше РБК-Україна писало, що через нові російські удари по енергооб’єктах Україні довелося відкласти зменшення тривалості відключень світла. Навпаки - черги погодинних вимкнень збільшують, щоб розвантажити енергосистему.

Також ми розповідали, чому в одних регіонах світла більше, а в інших - менше. Енергетики пояснюють, що головна проблема енергосистеми зараз - не нестача виробленої електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами через знищені лінії електропередач та трансформатори. Частина електрики залишається "замкненою" у районах генерації, тоді як дефіцитні регіони не можуть її отримати.

Міненерго Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
