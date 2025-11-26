Світло вимикатимуть у всіх регіонах: оновлені аварійні та погодинні графіки на 26 листопада
У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії після нових російських атак. Енергетики працюють над відновленням пошкоджень, але закликають українців заощаджувати світло.
РБК-Україна розповідає, як вимикатимуть світло у різних регіонах України 26 листопада.
Російська атака знову пошкодила енергооб’єкти
Уночі росіяни атакували енергетичні об’єкти в кількох областях. За даними "Укренерго", частина обладнання була пошкоджена, тому вже зранку довелося застосувати аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях. У цих регіонах застосовані ГАВ в обсязі 5 черг.
Енергетики оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи та обіцяють скасувати аварійні відключення одразу після стабілізації роботи енергосистеми.
Обмеження по всій країні
Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні в усіх областях діють погодинні графіки відключень - від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Також введені графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
У Міністерстві енергетики України наголошують, що обмеження триватимуть увесь день - з 00:00 до 23:59.
Ситуація в регіонах
Сумська область. АТ "Сумиобленерго" повідомило, що аварійні відключення діють для 1-5 черг. Відображення черги відбувається лише в момент відключення, а черги аварійних і погодинних вимкнень не збігаються.
Харківська область. Через складну ситуацію та наслідки попередніх ударів "Харківобленерго" застосувало аварійні вимкнення. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання й закликають споживачів економити світло.
Полтавська область. АТ "Полтаваобленерго" отримало наказ ввести аварійні відключення одразу в п’яти чергах.
Київ. У столиці стабілізаційні відключення тривають з 06:00 до 23:59. У ДТЕК просять містян економно споживати електроенергію, щоб уникнути екстрених вимкнень. Актуальний графік можна перевірити за своєю адресою.
Графік відключення електроенергії в Києві 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Київська область. У регіоні діють аналогічні відключення - з 06:00 до 23:59. Енергетики також закликають мешканців обмежувати використання потужних приладів.
Графік відключення електроенергії в Київській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Дніпропетровська область. Стабілізаційні відключення тривають упродовж усієї доби - з 00:00 до 24:00. Графіки доступні на офіційних ресурсах оператора.
Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Одеська область. Крім стабілізаційних вимкнень у період з 00:00 до 23:59, у частині Ізмаїльського району виникла локальна аварійна ситуація, через яку зникло світло. На місці працюють ремонтні бригади.
Графік відключення електроенергії в Одеській області 26 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
У всіх інших регіонах України впродовж доби 26 листопада діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Де шукати графіки відключень світла
На тлі стабілізаційних та аварійних відключень, що діють сьогодні у більшості регіонів, українцям радять користуватися актуальними графіками, які оновлюються щодня.
Найпростіший спосіб перевірити, чи буде світло за вашою адресою - зайти на офіційні сайти місцевих обленерго. Там доступні розділи з плановими, стабілізаційними та аварійними відключеннями.
Окремо графіки публікують компанії ДТЕК - для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей. На сайтах операторів доступна можливість пошуку за адресою або номером особового рахунку.
Актуальна інформація також з’являється на:
- офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у Facebook;
- Telegram- і Viber-каналах регіональних операторів;
- у спеціальних чат-ботах з відключень;
- в особистих кабінетах споживача електроенергії.
У регіональних енергорозподільчих компаніях нагадують, що черги аварійних відключень не збігаються з чергами стабілізаційних, тому варто перевіряти інформацію безпосередньо перед відключенням у реальному часі.
Раніше РБК-Україна писало, що через нові російські удари по енергооб’єктах Україні довелося відкласти зменшення тривалості відключень світла. Навпаки - черги погодинних вимкнень збільшують, щоб розвантажити енергосистему.
Також ми розповідали, чому в одних регіонах світла більше, а в інших - менше. Енергетики пояснюють, що головна проблема енергосистеми зараз - не нестача виробленої електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами через знищені лінії електропередач та трансформатори. Частина електрики залишається "замкненою" у районах генерації, тоді як дефіцитні регіони не можуть її отримати.