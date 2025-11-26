Росія вночі атакувала Україну "Іскандерами" та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних дронів на 10 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

За даними військових, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області), та 90-та ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 55 із них - "Шахеди".

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 25 листопада на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі. Одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів.

Загалом внаслідок ворожої атаки були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 18 людей. Більшість серед поранених - жінки.

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ у кілька етапів. Ворог запустив по столиці "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери К". Внаслідок атаки у 7 районах було частково призупинено подачу тепла в будинки.

Також є й руйнування - у Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатповерхівки. Крім того, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 20 поранено.

Детальніше про масований обстріл Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.