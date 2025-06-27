Віддати весь збагачений уран і не тільки: Трамп допускає нові жорсткі вимоги для Ірану
Президент США Дональд Трамп не виключив, що висуне Ірану жорсткіші умови на переговорах щодо ядерної програми. Зокрема, вони будуть містити вимогу передати Сполученим Штатам усі запаси збагаченого урану.
Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, умови початку ядерних переговорів включатимуть не тільки відмову Ірану від збагачення урану назавжди. США можуть вимагати від Ірану передати Вашингтону усі запаси вже збагаченого урану, які залишилися неушкодженими.
Також Трамп заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно перевірити стан ядерних об'єктів Ірану. Або доручити перевірку безпосередньо Сполученим Штатам.
"Хтось має провести інспекцію Ірану. МАГАТЕ або ми самі", - сказав президент.
Цікаво, що своєю заявою Трамп фактично суперечить словам, які говорив до цього. Президент США неодноразово заявляв, що іранські запаси урану було повністю знищено ударами американських бомбардувальників.
Іранські ядерні об'єкти: знищено, чи ні?
Зазначимо, що за даними Міноборони США, американські удари 22 червня повністю знищили ядерну програму Ірану. Але після цього американські ЗМІ повідомили, що удари не зруйнували повністю три головні об'єкти іранської ядерної програми. Те ж саме вважають у Європі: Іран, на думку європейської розвідки, встиг вивести збагачений уран.
Заява ЗМІ викликала невдоволення у Вашингтоні. Так, міністр оборони США та колишній телеведучий Піт Гегсет розкритикував тих, хто поширює таку інформацію. А за словами Трампа, влада Ірану не встигла вивезти центрифуги для збагачення урану та інше обладнання з заводу Фордо.
З іншого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про "масштабні та серйозні пошкодження" після ударів по ядерних об'єктах Ірану. Міністр також заявив, що Іран не буде вести переговорів з США - попри бажання Вашингтону перезапустити цей процес.
За його ж словами, інспекторів ООН не пустять на іранські ядерні об'єкти, щоб оцінити їхній стан. А співробітництво з МАГАТЕ Іран взагалі згортає.
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