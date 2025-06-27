Віддати весь збагачений уран і не тільки: Трамп допускає нові жорсткі вимоги для Ірану

Президент США Дональд Трамп не виключив, що висуне Ірану жорсткіші умови на переговорах щодо ядерної програми. Зокрема, вони будуть містити вимогу передати Сполученим Штатам усі запаси збагаченого урану.

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, умови початку ядерних переговорів включатимуть не тільки відмову Ірану від збагачення урану назавжди. США можуть вимагати від Ірану передати Вашингтону усі запаси вже збагаченого урану, які залишилися неушкодженими.

Також Трамп заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно перевірити стан ядерних об'єктів Ірану. Або доручити перевірку безпосередньо Сполученим Штатам.

"Хтось має провести інспекцію Ірану. МАГАТЕ або ми самі", - сказав президент.

Цікаво, що своєю заявою Трамп фактично суперечить словам, які говорив до цього. Президент США неодноразово заявляв, що іранські запаси урану було повністю знищено ударами американських бомбардувальників.