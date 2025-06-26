Іран "врятував" збагачений уран від удару США? Що говорить Трамп

Ірану не вдалося вивезти збагачений уран зі своїх ядерних об'єктів до атаки США. Це було б занадто небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social .

"Нічого не було вивезено з об'єкта. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важко і складно для переміщення", - зазначив президент.

Трамп пояснив, що автомобілі та невеликі вантажівки, які виявили біля ядерних об'єктів Ірану, належали бетонщикам, які намагалися зміцнити захист верхньої частини шахт.

Чутки про збагачений уран

Нагадаємо, раніше неназвані іранські високопосадовці розповіли Reuters, що Ірану нібито вдалося вивезти з об'єкту у Фордо більшу частину збагаченого урану. Це сталося напередодні атаки США.

Також звідти евакуювали персонал. Людей на об'єкті було мало.

Водночас західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку писали про те, що США все ж не вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану, як про це заявляють американські чиновники.

На цьому тлі міністр оборони США Піт Гегсет наголошував, що такі чутки є фейковими.

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