Припинення співпраці Ірану з МАГАТЕ вийшло на фінішну пряму
Законопроект про припинення співпраці Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) набув чинності.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За його словами, законопроект про призупинення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН набув "обов’язкової сили".
"Законопроект, який був схвалений парламентом і сьогодні (26 червня. - ред.) затверджений Радою вартових, є обов’язковим для виконання, і немає жодних сумнівів щодо його імплементації. Відтепер наші відносини та співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії набудуть нової форми", - заявив він в ефірі державного телебачення.
У МАГАТЕ наразі не знають, чи останні атаки Ізраїлю та США відкинули ядерну програму Ірану на роки чи лише на місяці.
Удари США по ядерній програмі Ірану
Наприкінці минулого тижня американські військові уразили низку важкодоступних об'єктів ядерної програми Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Зокрема, були атаковані місця розташування центрифуг для збагачення урану.
У Пентагоні заявили про цілковите знищення іранської ядерної програми.
Президент США Дональд Трамп заявив про "монументальне пошкодження" іранських об'єктів.
У середу, 25 червня, на знак протесту, парламент Ірану схвалив законопроект про припинення співпраці країни з МАГАТЕ.
Тегеран пригрозив вийти з важливого ядерного договору після атак США по ядерних об'єктах Ірану.
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