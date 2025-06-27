Отдать весь обогащенный уран и не только: Трамп допускает новые жесткие требования для Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил, что выдвинет Ирану более жесткие условия на переговорах по ядерной программе. В частности, они будут содержать требование передать Соединенным Штатам все запасы обогащенного урана.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина .

По его словам, условия начала ядерных переговоров будут включать не только отказ Ирана от обогащения урана навсегда. США могут потребовать от Ирана передать Вашингтону все запасы уже обогащенного урана, которые остались неповрежденными.

Также Трамп заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно проверить состояние ядерных объектов Ирана. Или поручить проверку непосредственно Соединенным Штатам.

"Кто-то должен провести инспекцию Ирана. МАГАТЭ или мы сами", - сказал президент.

Интересно, что своим заявлением Трамп фактически противоречит словам, которые говорил до этого. Президент США неоднократно заявлял, что иранские запасы урана были полностью уничтожены ударами американских бомбардировщиков.