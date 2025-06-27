Отдать весь обогащенный уран и не только: Трамп допускает новые жесткие требования для Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключил, что выдвинет Ирану более жесткие условия на переговорах по ядерной программе. В частности, они будут содержать требование передать Соединенным Штатам все запасы обогащенного урана.
Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.
По его словам, условия начала ядерных переговоров будут включать не только отказ Ирана от обогащения урана навсегда. США могут потребовать от Ирана передать Вашингтону все запасы уже обогащенного урана, которые остались неповрежденными.
Также Трамп заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно проверить состояние ядерных объектов Ирана. Или поручить проверку непосредственно Соединенным Штатам.
"Кто-то должен провести инспекцию Ирана. МАГАТЭ или мы сами", - сказал президент.
Интересно, что своим заявлением Трамп фактически противоречит словам, которые говорил до этого. Президент США неоднократно заявлял, что иранские запасы урана были полностью уничтожены ударами американских бомбардировщиков.
Иранские ядерные объекты: уничтожены или нет?
Отметим, что по данным Минобороны США, американские удары 22 июня полностью уничтожили ядерную программу Ирана. Но после этого американские СМИ сообщили, что удары не разрушили полностью три главных объекта иранской ядерной программы. То же самое считают в Европе: Иран, по мнению европейской разведки, успел вывести обогащенный уран.
Заявление СМИ вызвало недовольство в Вашингтоне. Так, министр обороны США и бывший телеведущий Пит Гегсет раскритиковал тех, кто распространяет такую информацию. А по словам Трампа, власти Ирана не успели вывезти центрифуги для обогащения урана и другое оборудование с завода Фордо.
С другой стороны, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о "масштабных и серьезных повреждениях" после ударов по ядерным объектам Ирана. Министр также заявил, что Иран не будет вести переговоры с США - несмотря на желание Вашингтона перезапустить этот процесс.
По его же словам, инспекторов ООН не пустят на иранские ядерные объекты, чтобы оценить их состояние. А сотрудничество с МАГАТЭ Иран вообще сворачивает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.