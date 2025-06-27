Глава МЗС Ірану розповів, чи пошкодили США ядерні об'єкти країни

Нещодавні удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану завдали "масштабних і серйозних" пошкоджень.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.