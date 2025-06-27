Глава МЗС Ірану розповів, чи пошкодили США ядерні об'єкти країни
Нещодавні удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану завдали "масштабних і серйозних" пошкоджень.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Мушу сказати, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак питання щодо того, чи мають інспектори МАГАТЕ прибути для повного ознайомлення з ситуацією, повинно вирішуватися відповідно до закону, ухваленого парламентом", - сказав міністр.
Він також додав, що остаточне рішення з цього приводу має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.
Удари США по ядерних об'єктах Ірану
Американські ВМС у ніч на 22 червня вдарили по об'єктах іранської ядерної програми у Фордо, Натанзі та Ісфахані. В атаці були використані потужні авіабомби, що здатні пробивати бункерні споруди глибоко під землею.
За даними Міноборони США, обстріли повністю знищили ядерну програма Ірану й амбіції іранського режиму.
Американські ЗМІ повідомили, що удари не зруйнували повністю три зазначені об'єкти іранської ядерної програми.
Міністр оборони Піг Гегсет розкритикував тих, хто поширює таку інформацію.
За словами Трампа, влада Ірану не встигла вивезти центрифуги для збагачення урану та інше обладнання з заводу Фордо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.