"Знищений, переможений, стертий": глава Пентагону накинувся на ЗМІ через удари по Ірану
Міністр оборони США Піт Гегсет виступив із гострою критикою американських медіа, звинувативши провідні ЗМІ у спотворенні фактів щодо ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону, якого цитує Sky News.
"Знищений, переможений, стертий - оберіть слово", - заявив Гегсет, цитуючи ізраїльські та американські джерела, які, за його словами, підтверджують значні руйнування на іранських об'єктах. Він поставив під сумнів версії ЗМІ, які применшують масштаб наслідків атаки.
Протягом пресконференції міністр неодноразово називав інформацію в таких виданнях як The New York Times, The Washington Post, CNN і MSNBC - "фейковими новинами".
Він також звинуватив медіа в систематичній упередженості проти нього самого, Дональда Трампа та адміністрації.
Гегсет відзначив, що жодне з підтверджуючих джерел, які він цитував, не було згадане у провідних американських ЗМІ, що, на його думку, свідчить про вибірковість і викривлення інформації.
Критика Трампа
Нагадаємо, перед тим президент США Дональд Трамп розкритикував ЗМІ, зокрема CNN та The New York Times, за повідомлення про неефективність удару по іранських ядерних об'єктах.
Американський лідер назвав цю операцію однією з найуспішніших в історії і стверджував, що ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено.
Що написали ЗМІ
Видання CNN та The New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не призвели до повного знищення ядерної програми Тегерана.
Зокрема, CNN з посиланням на американську розвідку писало, що атаки на три ключові ядерні об'єкти в Ірані не зруйнували основні компоненти програми.
Проте раніше президент США неодноразово заявляв, що ядерна програма була знищена.
Удар США по Ірану
В ніч на 22 червня Сполучені Штати завдали ударів по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У Пентагоні заявили, що результатом операції стало фактичне знищення іранської ядерної програми та амбіцій режиму.
Нещодавно президент Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і Іран досягли домовленості про повне припинення вогню.
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