"Знищений, переможений, стертий": глава Пентагону накинувся на ЗМІ через удари по Ірану

"Знищений, переможений, стертий - оберіть слово", - заявив Гегсет, цитуючи ізраїльські та американські джерела, які, за його словами, підтверджують значні руйнування на іранських об'єктах. Він поставив під сумнів версії ЗМІ, які применшують масштаб наслідків атаки.

Протягом пресконференції міністр неодноразово називав інформацію в таких виданнях як The New York Times, The Washington Post, CNN і MSNBC - "фейковими новинами".

Він також звинуватив медіа в систематичній упередженості проти нього самого, Дональда Трампа та адміністрації.

Гегсет відзначив, що жодне з підтверджуючих джерел, які він цитував, не було згадане у провідних американських ЗМІ, що, на його думку, свідчить про вибірковість і викривлення інформації.