"Спекуляції": Іран спростував заяву Трампа про відновлення ядерних переговорів
Іран не збирається відновлювати ядерні переговори зі Сполученими Штатами попри заяву президента США Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув таку можливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я прямо заявляю, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося. Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно", - сказав Арагчі під час виступу на державному телебаченні Ірану.
Також Арагчі заявив, що інспектори Організації Об'єднаних Націй не будуть допущені на іранські ядерні об'єкти, щоб оцінити їхні пошкодження. Аналогічно Іран не планує приймати з візитом генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.
Видання нагадує, що Тегеран заблокував роботу МАГАТЕ в країні з початку ескалації між Ізраїлем та Іраном. Інспектори агентства не можуть з'ясувати місцезнаходження запасів високозбагаченого урану, який можна використати для створення ядерної зброї.
До того ж Іран прийняв закон, який дозволяє йому припинити співпрацю з МАГАТЕ. Щоправда, для його повної реалізації Ірану доведеться вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - а на такий крок Тегеран, схоже, все ще не готовий.
Удари США по ядерних об'єктах Ірану
У ніч на 22 червня США вдарили по об'єктах іранської ядерної програми у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Під час атаки було використано надважкі бункеробойні бомби та крилаті ракети. За даними Міноборони США, обстріли повністю знищили ядерну програму Ірану.
Після того, як американські ЗМІ повідомили, що удари не зруйнували повністю три зазначені об'єкти іранської ядерної програми, міністр оборони США та колишній телеведучий Піт Гегсет розкритикував тих, хто поширює таку інформацію. А за словами Трампа, влада Ірану не встигла вивезти центрифуги для збагачення урану та інше обладнання з заводу Фордо.
Побічно це підтвердив Арагчі, коли заявив про "масштабні та серйозні пошкодження". За його словами, це стало наслідком саме американських ударів по ядерних об'єктах Ірану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.