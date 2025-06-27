США мають намір перезапустити переговори щодо ядерної угоди з Іраном, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа опрацьовує низку ініціатив, спрямованих на повернення Ірану до переговорного процесу щодо ядерної програми. Однак Вашингтон не готовий відмовитися від своєї ключової вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляють поінформовані джерела видання, Білий дім обговорював можливість надати Ірану доступ до приблизно 30 млрд доларів для створення ядерної програми цивільного призначення, а також послабити санкції й розблокувати мільярди доларів обмежених іранських активів.

Ці пропозиції виголошені у межах посилених зусиль, спрямованих на повернення Тегерана до переговорів.

Ключові представники США та країн Близького Сходу вели кулуарні перемовини з іранською стороною навіть на тлі серії військових ударів між Іраном та Ізраїлем упродовж останніх двох тижнів. Ці контакти тривали і цього тижня після досягнення домовленості щодо припинення вогню.

Пропозиції та стимули

Представники адміністрації Трампа наголошують, що наразі розглядається кілька пропозицій. Вони перебувають на попередній стадії і продовжують змінюватися, але одна вимога залишається незмінною: повна заборона на збагачення урану Іраном - попри те, що Тегеран наполягає на такій потребі.

Проте, за словами двох джерел, один із попередніх проектів угоди вже містить низку стимулів для Ірану.

Певні подробиці обговорювалися під час таємної кількагодинної зустрічі між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і партнерами з країн Перської затоки у Білому домі 20 червня - за день до того, як США завдали авіаударів по Ірану.

Серед пунктів, які обговорюються та про які раніше не повідомлялося, - інвестиції у розмірі 20-30 млрд доларів у нову іранську ядерну програму для виробництва енергії, що не передбачає збагачення урану.

За словами офіційних осіб і джерел, ці кошти не будуть надходити безпосередньо від США - Вашингтон очікує, що основне фінансування забезпечать арабські партнери. Подібна концепція вже обговорювалася під час попередніх раундів ядерних переговорів впродовж останніх місяців.

"США готові очолити ці переговори з Іраном. Однак хтось має заплатити за створення цієї програми, і ми будемо брати на себе це зобов’язання" - зазначив представник адміністрації Трампа у коментарі CNN.

Інші стимули, передбачені в проекті, передбачають імовірне скасування частини санкцій, а також надання Ірану доступу до 6 млрд доларів, які зараз зберігаються на закордонних рахунках і до яких Тегеран не має вільного доступу.

Ще одна ідея, яку розглядали минулого тижня, полягає в тому, щоб країни Перської затоки, які співпрацюють зі США, профінансували створення нового об'єкта замість ядерного комплексу у Фордо, який США вразили протибункерними бомбами. Однак наразі невідомо, чи Іран отримає доступ до цього об’єкта, і наскільки серйозно розглядається ця ініціатива.

"Розглядається безліч ідей від різних сторін, і багато з них намагаються знайти нестандартне рішення", - сказало одне з джерел.

"Я вважаю, що ситуація повністю невизначена", - сказав інший співрозмовник, знайомий з п’ятьма попередніми раундами переговорів між США та Іраном, що відбулися до ударів по іранській ядерній інфраструктурі.

Збагачений уран - лише імпорт

У середу, 25 червня, Віткофф заявив телеканалу CNBC, що США прагнуть досягти "всеосяжної мирної угоди". Представник адміністрації Трампа підкреслив, що всі ініціативи спрямовані на недопущення створення Іраном ядерної зброї.

США визнають право Ірану на мирну ядерну програму, однак наполягають, що вона має базуватися на імпорті збагаченого урану, а не на його власному виробництві. Віткофф порівняв потенційний іранський проект із моделлю Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

"Тепер питання до Ірану звучить так: як нам разом побудувати для вас кращу цивільну ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану?" - сказав він CNBC.

Адміністрація, ймовірно, матиме нагоду представити проєкт умов іранській стороні. У середу Дональд Трамп заявив, що наступного тижня можуть відбутися переговори між США та Іраном.

Проте речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що йому нічого не відомо про такі переговори, а залучені до підготовки джерела вказують, що деталі ще узгоджуються.

Джерела CNN зазначили, що точна дата переговорів поки не визначена.

Непохитна позиція Трампа

Незважаючи на активну дипломатію, яку Віткофф веде за лаштунками, Трамп публічно применшив важливість нової ядерної угоди.

"Мені байдуже, буде угода чи ні. Можливо, я отримаю заяву, що вони не стануть ядерною державою, ми, ймовірно, про це попросимо", - сказав він на саміті НАТО в середу.

Президент також зазначив, що США проситимуть ті самі зобов’язання, які вже обговорювалися з Іраном до останньої ескалації між Ізраїлем та Іраном.

"Ми проситимемо тільки те, про що вже йшлося раніше", - наголосив Трамп, додавши, що його мета - "жодної ядерної зброї".

Держсекретар Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника з нацбезпеки, заявив у середу, що будь-яка угода буде залежати від готовності Ірану вести прямі переговори зі США.

"Ми прагнемо мирних відносин з усіма країнами світу. Однак це можливо лише за умови, що Іран погодиться не лише на мир, а й на прямий діалог із США, а не через треті або четверті сторони", - сказав Рубіо під час прес-конференції з Трампом у Гаазі.

У середу Віткофф заявив, що "є ознаки", що угоди можна досягти.

"Ми ведемо перемовини з іранцями. До нас звертається багато посередників. Я думаю, вони готові", - сказав він CNBC.