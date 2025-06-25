Ядерна програма Ірану вціліла? CNN дізналося дані розвідки про наслідки ударів США
Удари Сполучених Штатів по Ірану повністю не знищили ключові компоненти ядерної програми Ісламської Республіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За попередньою оцінкою американської розвідки, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми. За словами трьох обізнаних джерел, це лише відкинуло програму на кілька місяців назад.
Уточнюється, що відповідну оцінку було проведено розвідуправлінням Пентагону. Вона була заснована на аналізі пошкоджень.
За даними видання, перші висновки суперечать заявам президента США Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські ядерні об'єкти зі збагачення урану. Минулої неділі аналогічну заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет.
Також посол США в ООН Дороті Ши на засіданні Ради Безпеки теж зазначила, що удари США по Ірану підірвали здатність Ісламської Республіки розробляти ядерну зброю.
"21 червня точкова операція США ефективно виконала наше завдання: підірвати здатність Ірану виробляти ядерну зброю", - сказала вона.
Тим часом джерела стверджують, що Іран, як і раніше, володіє запасом збагаченого урану, а центрифуги в результаті ударів залишилися загалом "недоторканими".
"За оцінками, США відкинули їх максимум на кілька місяців назад", - сказало джерело.
Представниця Білого дому вже прокоментувала звіт, зазначивши, що оцінка "абсолютно невірна".
"Ця передбачувана оцінка абсолютно невірна і була позначена як "цілком таємна", але все одно була передана CNN анонімним невдахою з розвідувального співтовариства. Витік цієї передбачуваної оцінки - явна спроба дискредитувати президента Трампа і хоробрих льотчиків", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Удари по Ірану
Нагадаємо, Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, а також ліквідувавши топ-командирів і фізиків-ядерників.
Тривалий час ходили чутки, чи приєднаються США до операції. У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по іранських об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення ядерного об'єкта у Фордо.
За даними Fox News, Сполучені Штати використали шість протибункерних бомб, кожна з яких важить 15 тонн.
Детальніше про наслідки ударів США по ядерних об'єктах Ірану можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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