Україна добилася найшвидших успіхів на полі бою за 2,5 роки, - AFP

Українським захисникам минулого тижня вдалося звільнити від окупантів територію площею понад 200 квадратних кілометрів. Це найуспішніший прорив ЗСУ за 2,5 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані AFP .

Видання стверджує, що про такі успіхи українських захисників свідчить інформація Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з нею, з 11 по 15 лютого українські захисники відбили в окупантів 201 квадратний кілометр території.

За даними AFP, українські воїни скористалися тим, що в російських солдатів заблокували термінали Starlink.

Журналісти звернули увагу, що площа повернутої території майже еквівалентна російським придбанням за весь грудень. Це найбільша ділянка землі, яку українські захисники відвоювали за такий короткий період від часу контрнаступу, що розпочався в червні 2023 року.

"Ці українські контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських сил до Starlink, що, за твердженнями російських військкорів, спричиняє проблеми зі зв'язком та управлінням військами на полі бою", - сказано в заяві ISW.