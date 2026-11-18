Генерал СБУ Сергій Дука 18 листопада виступив на засіданні парламентської ТСК, де розповів про розслідування щодо керівництва НАБУ і САП, можливе політичне втручання у кримінальні справи та нові обставини операції "Карфаген".

Докладніше про головні заяви Дуки пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Наказ зупинити справи

Справи проти очільника НАБУ. За словами генерала СБУ, його підрозділ супроводжував матеріали щодо можливого фіктивного встановлення батьківства директором НАБУ Семеном Кривоносом для уникнення відповідальності за підкуп виборців, а також земельної справи в Обухові.

Вказівка Малюка. Дука стверджує, що восени 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк наказав зупинити активні дії у справах щодо детективів НАБУ та директора Бюро. За його словами, матеріали для оголошення підозри були підготовлені наприкінці 2025 року, однак рішення відкладали. Тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко, як стверджує Дука, пояснював це відсутністю політичного рішення.

Оточення керівника САП. Генерал також заявив, що СБУ документувала можливі корупційні домовленості у справі мера Самбора. За його словами, в епізоді з передачею 10 тисяч доларів фігурувало адвокатське бюро, де працює дружина керівника САП Олександра Клименка.

Вилучення матеріалів СБУ. Окремо Дука розповів про нібито вилучення детективами НАБУ аналітичної довідки щодо керівництва НАБУ і САП під час обшуку в кабінеті Марії Вдовиченко. Він припустив, що це могло створити ризик витоку інформації фігурантам кримінальних проваджень.

"Карфаген" та обшуки

Коментуючи операцію "Карфаген", Дука заявив, що детективи НАБУ досі жодного разу його не допитали, попри інформаційну кампанію та повідомлення про підозру.

Співпрацю з Андрієм Осіповим генерал пояснив оперативними завданнями, пов'язаними з ФСБ та кримінальними угрупованнями. Причетність до прикриття наркобізнесу Буркіна він заперечив та нагадав про санкції, ініційовані його підрозділом у 2023 році.

Дука також підтвердив, що знищив два смартфони. За його словами, це було необхідно для захисту агентурних контактів і державної таємниці. Також він розповів про проникнення детективів до будинку, де перебувала охорона підрозділу "Альфа".

Генерал поставив під сумнів роль детектива НАБУ Магамедрасулова в розслідуванні справи "Мідас" і заявив про нібито спроби його медійної "героїзації".

Він також заперечив звинувачення в незаконному доступі до реєстрів, використанні позивного "Акім" і поширенні приписуваного йому листування.

Заяви про політичний тиск

Дука заявив, що керівництво НАБУ і САП використовує кримінальні провадження та інформаційні кампанії як інструменти впливу на владу. Водночас він заперечив наявність інституційного конфлікту між СБУ та антикорупційними органами.

Окремо генерал назвав поширення інформації про можливу підозру керівнику Офісу президента Кирилу Буданову спробою політичного тиску.

Він також звинуватив антикорупційні органи та низку ЗМІ у створенні тиску на президента Володимира Зеленського, дестабілізації ситуації та послабленні переговорних позицій України.

Крім того, Дука порушив питання контактів засудженого за державну зраду колишнього народного депутата Федора Христенка з керівництвом САП. За його словами, частина відповідних матеріалів засекречена.

Генерал також заявив, що протягом року жоден співробітник НАБУ не пройшов перевірку на поліграфі за новою процедурою, оскільки Бюро не погодило методологію із СБУ. ТСК доручила перевірити виконання законодавства.