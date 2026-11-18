Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є фігурантом справи Карфаген, підтвердив, що він знищив свої телефони перед обшуками НАБУ.

Як передає РБК-Україна , про це Дука заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії.

За словами генерала Служби безпеки, він знищив два власні смартфони. Також Дука підтвердив, що зробив це за допомогою сокири.

Підозрюваний згадав випадок із детективом НАБУ Русланом Магомедрасулов, коли той теж розбивав свої телефони перед обшуками, пояснюючи це необхідністю захистити свої матеріали та агентуру.

"У медіа всюди розходиться, як я знищую докази, а він захищає агентуру. Так ви вважаєте, що у рядового співробітника НАБУ більше агентури та матеріалів, ніж у мене? Ні, не більше" - додав Дука.

Він пояснив, що розбив телефони з метою захисту оперативних контактів.

До речі, під час судового засідання, на якому Дуці обирали запобіжний захід, його адвокат Юрій Сухов стверджував, що генерал СБУ спав перед обшуками. Таким чином захист спростовував заяви сторони звинувачення про те, що Дука знищував свої телефони.

Діло Дуки

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП розкрили нові деталі справи "Карфаген". За версією правоохоронців, топ-силовики "кришували" шахрайські колл-центри, наркоторговців і не лише.

Одним із фігурантів справи виявився генерал СБУ Сергій Дука, який обіймав посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки.