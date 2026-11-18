Восени 2025 року в СБУ нібито зупинили розслідування корупційних справ щодо співробітників НАБУ, зокрема директора Бюро Семена Кривоноса, через вказівку вищого керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву фігуранта справи "Карфаген" генерал-майора СБУ Сергія Дуки під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії 18 листопада.

Під час засідання голова ТСК Олексій Гончаренко нагадав слова генерала, які той сказав після виходу із СІЗО під заставу. Тоді Дука стверджував, що СБУ викрила представників антикорупційних органів у корупційних злочинах, однак відповідні провадження не були реалізовані через команду, яка, за його словами, надійшла від вищих посадовців держави.

Гончаренко попросив Дуку уточнити, хто саме віддав таке розпорядження.

У відповідь генерал заявив, що восени 2025 року вказівку не займатися цими справами озвучив особисто Василь Малюк. За словами Дуки, тодішній голова СБУ передав її йому та його заступникам Антону Кравчуку і Андрію Фонарюку.

"Що поки треба призупинити рухати матеріали по співробітникам НАБУ", - сказав Дука, відповідаючи на запитання про зміст розпорядження.

За його словами, це сталося після повернення Малюка з Офісу президента. Водночас генерал наголосив, що не знає, кому саме тодішній очільник СБУ доповідав в ОП. Дука також підтвердив, що пов'язує ці події, однак не стверджував, що знає, хто саме дав Малюку відповідну вказівку.

Під час уточнення Гончаренко звернув увагу на різницю між наказом припинити розслідування та вимогою не прискорювати його. Дука пояснив: "Він же не казав не розслідувати. Він сказав не торопити, не прискорювати".

Також генерал заявив, що аналогічна вказівка була й у тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка. За словами Дуки, він особисто спілкувався з ним після розмови з Малюком. Кравченко, як стверджує генерал, не підписував підозру у справі щодо директора НАБУ Семена Кривоноса.

