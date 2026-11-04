Справа "Карфаген": НАБУ назвало причетними посадовців СБУ, поліції та ОГП
НАБУ і САП викрили організацію, яка систематично давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. Це робили заради безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
За даними слідства, до злочинної діяльності залучили чинних високопосадовців Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора. Також у ній брали участь представники кримінального середовища.
Інші подробиці справи обіцяли оприлюднити згодом.
Що відомо про справу
За даними НАБУ, "Карфаген" - це спецоперація проти організації, яка "кришувала" мережу нелегальних кол-центрів по всій Україні.
Її лідером виявився один із керівників підрозділів Офісу генерального прокурора.
Організатором групи слідство вважає Сергія Кропиву - колишнього посадовця Офісу генерального прокурора.
За щомісячну плату учасники угруповання гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.
Нагадаємо, що через "Карфаген" генпрокурор Руслан Кравченко заявив про відставку.
Згодом він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а парламент підтримав його звільнення.
Як повідомляло РБК-Україна, 17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генпрокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.
У першій заяві він пообіцяв завершити службові та кадрові процедури щодо працівників прокуратури, розпочаті у зв'язку з операцією "Карфаген".
Також ми писали, що фігурант справи Сергій Куций вийшов із-під варти під заставу у 3 млн грн.
Він водій Кропиви, а за даними НАБУ та САП, з жовтня 2025 року по вересень 2026 року брав участь у діяльності угруповання.
Згодом, 22 жовтня, НАБУ повідомило про підозру колишньому очільнику департаменту Офісу генпрокурора Івану Тимошенку.
За даними слідства, він відповідав за зв'язок із нелегальними кол-центрами. Сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 8 млн грн.
САП просила заставу у 100 млн грн, а сторона захисту - 2 млн грн.