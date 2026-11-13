Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО після внесення 65 млн гривень застави

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень. Повну суму коштів внесли у п'ятницю, 13 листопада.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дука є підозрюваним у справі "Карфаген". Раніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 млн гривень.

За словами адвоката Дуки Юрія Сухова, заставу за підозрюваного вносили добровільно. Більшу частину із 65 млн гривень внесли співробітники СБУ.

Окремо Сухов додав, що хоч Дуку звільнили з посади, він залишається співробітником Служби безпеки. Також, за словами адвоката, на генерала можуть полювати росіяни, тому його продовжить охороняти спецпідрозділ "Альфа".

Оновлено 16:42

Після виходу із СІЗО Дука заявив про те, що дії НАБУ нібито послаблюють позицію України на переговорах із Росією.

Також він додав, що наразі правоохоронці шукатимуть "нові докази" на нього.

Що відомо про справу "Карфаген"

НАБУ і САП затримали Сергія Дуку 4 листопада 2026 року в межах спецоперації "Карфаген". За версією слідства, він забезпечував прикриття злочинної організації від уваги співробітників СБУ (на плівках, оприлюдненими НАБУ, фігурує під псевдонімом "Акім").

Йдеться про угруповання, яке, за даними НАБУ, займалося незаконною діяльністю, зокрема роботою шахрайських колцентрів, наркоторгівлею та виготовленням фальшивої валюти.

Слідство заявляє про причетність до прикриття угруповання не тільки окремих посадовців СБУ, а й Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

За версією НАБУ, організацію очолював тричі судимий Андрій Осіпов на прізвисько "Кримінал". Він координував діяльність угруповання разом із громадянином Росії Єгором Буркіним, відомим як "Мексиканець". Останній є засновником і керівником транснаціонального наркокартелю "Хімпром".

Також фігурантам інкримінують організацію нападів на людей, викрадень і катувань. Зокрема, на оприлюднених записах обговорювали напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через розслідування його команди.

Крім того, у матеріалах справи йдеться про зв'язки "Мексиканця" з російською ФСБ. Як свідчать оприлюднені аудіозаписи, він неодноразово згадував контакти зі спецслужбою РФ.

На суді прокурор САП повідомляв, що під час обшуків Дука нібито знищував мобільні телефони за допомогою сокири, поки озброєні люди перешкоджали детективам НАБУ потрапити до його помешкання.

Сам генерал заперечував обґрунтованість претензій до нього та заявляв, що затримання пов'язане з помстою Національного антикорупційного бюро.