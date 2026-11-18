Росія знову ударила по Києву дронами удень. Уламки одного з них поцілили у висотку у Печерському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Також у Печерському районі стало відомо про падіння уламків БпЛА у парковій зоні, додав він.

Удень 18 листопада, за словами Кличка, у Печерському районі сталося влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок. Це відбулося на рівні 11 поверху.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни в ніч з 16 на 17 листопада атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них перекрито, а у низці районів виникли пожежі та є постраждалий.

Крім того, у ніч на 12 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару.