Генерал Дука на ТСК звинуватив очільника НАБУ в земельних оборудках: про що йдеться
Генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса у зловживаннях із державною землею та вимаганні коштів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Дуки на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії 18 листопада.
За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод можливих протиправних дій керівника антикорупційного відомства.
"Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом у земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти", - заявив Дука.
Генерал СБУ наголосив на необхідності перевірки цих обставин за участю чинного директора НАБУ.
Контекст
Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.
6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень, після сплати якої він вийшов із СІЗО.
Сам генерал відкидає звинувачення та називає кримінальне переслідування помстою з боку НАБУ і САП за його діяльність із документування ймовірних порушень в антикорупційних органах.
Раніше він називав справу інформаційно-політичною спецоперацією та пропонував керівництву антикорупційних відомств відкриту публічну дискусію.
Водночас в експертному середовищі висловлюють думку, що публічна кампанія навколо справи має ознаки спланованої інформаційної атаки, до організації якої можуть бути причетні російські спецслужби з метою дискредитації українських силовиків.