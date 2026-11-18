Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Дуки на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії 18 листопада.

За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод можливих протиправних дій керівника антикорупційного відомства.



"Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом у земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти", - заявив Дука.



Генерал СБУ наголосив на необхідності перевірки цих обставин за участю чинного директора НАБУ.

Контекст

Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.



6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень, після сплати якої він вийшов із СІЗО.



Сам генерал відкидає звинувачення та називає кримінальне переслідування помстою з боку НАБУ і САП за його діяльність із документування ймовірних порушень в антикорупційних органах.